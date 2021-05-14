

لندن 01 شوال 1442 هـ الموافق 13 مايو 2021 م واس

سجلت المملكة المتحدة 2,657 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4,444,631، فيما بلغت حصيلة الوفيات 127,651.

// انتهى //

23:20ت م

0137



لندن 01 شوال 1442 هـ الموافق 13 مايو 2021 م واسسجلت المملكة المتحدة 2,657 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و11 وفاة.وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4,444,631، فيما بلغت حصيلة الوفيات 127,651.// انتهى //23:20ت م0137

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المملكة المتحدة تسجل 2,657 إصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.