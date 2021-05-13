شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمي يشكر الملك سلمان على تبرعه بإعادة تهيئة مستشفى ابن الخطيب في بغداد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفياً، اليوم، من دولة مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق، هنأه فيه بعيد الفطر المبارك.

كما أعرب خلال الاتصال، عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، على صدور توجيهه ـ أيده الله ـ بتبرع المملكة لإعادة تهيئة مستشفى ابن الخطيب، هدية للشعب العراقي.

وعبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره لدولته على التهنئة، داعياً الله أن يعيده على الأمة الإسلامية بالخير والبركة، مؤكداً ـ حفظه الله ـ أن المملكة تقف إلى جانب الشعب العراقي الشقيق انطلاقًا من روابط الأخوة، والعلاقات التاريخية بينهما.