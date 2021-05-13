شكرا لمتابعة خبر عن حوامة عيد الارطاوية " مهرجان حلوى وهدايا للأطفال " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

أعطى رئيس مركز الارطاوية الأستاذ مسير بن سلطان الدويش إشارة انطلاق فعالية حوامة عيد الارطاوية1442 من امام مركز الأمارة والذي تشرف على تنفيذه لجنة التنمية الإجتماعية بالارطاوية ، بحضور رئيس لجنة التنمية الأستاذ نواف مناحي ونائبه مشعل جلوي واعضاء اللجنة واقتصر الافتتاح على عدد محدود من مسؤولي الدوائر الحكومية تطبيقا للاجراءات الاحترازية.

وقد اعلن الدويش انطلاق مسار الحوامة والتي جُهزت منذ وقت مبكر ، وذلك عن طريق تأمين باصات تجوب احياء الارطاوية وتقوم بتوزيع الحلويات والهدايا على الاطفال وذويهم كما تم إلتقاط الصور التذكارية .

وتهدف عيدية حوامة الارطاوية في عامها الاول الى نشر الابتسامة والفرح على وجوه الاطفال و الاهالي ، مصحوبة بـ رسائل توعوية وتثقيفية عن اهمية الالتزام بالممارسات الصحية وخصوصا نحن مقبلون على عيد الفطر المبارك.

وقد وضع داخل كل باص عدد من الكمامات والمعقمات حفاظا على صحة المجتمع .

واستمرت الحوامة في تغطية كامل احياء مدينة الارطاوية ثم توجهت في نهاية مسار الحوامة الى الطريق العام حيث وزع عدد من العيديات على عابري الطريق والمسافرين ابتهاجا بقدوم العيد.

من جانبه ، قدم رئيس لجنة التنمية والاعضاء الشكر الجزيل لسعادة رئيس مركز الارطاويه أ.مسبر الدويش ونائبه الاستاذ/ سلطان بن عبدالله الدويش على دعمهم في انجاح فعالية حوامة عيد الارطاوية ولكل الجهات الحكومية المشاركة ، بدءً من بلدية الارطاوية - شرطة الارطاوية - مرور الارطاويه- فرع هيئة الهلال الأحمر - جمعية تحفيظ القران - مستشفى الارطاويه ولكل الاعلاميين المشاركين في التغطيه من منابر وسنابات وصحف ورقية وإلكترونية.

كما قدم رئيس اللجنة شكره العميق للداعم الذهبي لجهود اللجنة سعادة الاستاذ/ نايف بن سلطان الدويش والتي ساهمت بعد توفيق الله في تغطية و انجاح برامج اللجنة التي تخدم الارطاوية واهالي الارطاوية والمراكز التي حولها ، خلال الفترة الماضية مما انعكس على نوعية البرامج المقدمة وقدرة اللجنة على خدمة مجتمع الارطاوية بشكل ايجابي ومثمر.