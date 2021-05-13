صلاة العيد في أقدم جامع بالنماص

أدى المسلمون، اليوم، صلاة العيد في جميع محافظات ومراكز منطقة عسير.

أما في محافظة النماص شمال عسير فقد اجتمعت أعداد كبيرة من الأهالي لأداء صلاة العيد اليوم في الجامع الكبير بوسط المحافظة، وسط الاحترازات المشددة والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وتواجدت فرق أمنية من الشرطة والمرور لتنظيم الحشود.

التقطت كاميرا "دوت الخليج" صورا جميلة للحشود قبل و بعد الانتهاء من الصلاة حيث أظهرت الصور الجوية منظر الجامع والأعداد الكبيرة للمصلين وهي تحيط بالجامع في شكل منظم يظهر الالتزام التام بالاجراءات الاحترازية ويرتاد المصلون الجامع منذ أكثر من خمسين عاما وتقام فيه صلاة العيد بحسب الحاجة منذ عامين وقبل ذلك بحسب الأحوال الجوية.

هذا وقد مر الجامع بعمليات ترميم متعددة منذ انشائه حتى أنه تعرض في فترة من الفترات للهدم وإعادة البناء مرة أخرى، وكانت آخر مرة أعيد فيها ترميمه وتحسينه قبل حوالي خمس سنوات وهو الجامع الرئيسي وأقدم جامع في المحافظة.