السعودية اليوم / ميادين وطرق محافظة جدة تتزين احتفالا بعيد الفطر المبارك



جدة 01 شوال 1442 هـ الموافق 13 مايو 2021 م واس

تزينت الميادين والطرق الرئيسية وشوارع عدد من الأحياء وأعمدة الانارة بمحافظة جدة باللوحات واللافتات الإعلانية والتفاعلية احتفالا بحلول عيد الفطر المبارك .

وعرضت اللوحات التفاعلية صورا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - والتهنئة والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة العيد السعيد، فيما رسمت الأضواء بلونها الأخضر في بوابات مداخل جدة التاريخية ودوار الكرة الأرضية وبعض معالم المحافظة أشكالا جمالية وعبارات التهاني بالعيد.

وشكلت حبال الزينة والألوان التجميلية في أعمدة الإنارة بعدد من طرق محافظة جدة لوحة فنية لمواكبة مظاهر احتفال أهالي المحافظة وزوارها وفرحتهم بهذه المناسبة السعيدة.

ورفعت أمانة محافظة جدة درجة التنسيق بين الإدارات والبلديات الفرعية، ووضعت برنامج عمل مستمر يتضمن مواصلة تكثيف النظافة العامة على المرافق والرقابة الميدانية الدائمة عليها، فضلا عن أعمال التطهير والتعقيم ومتابعة امتثال الإجراءات الاحترازية.

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21:15ت م

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