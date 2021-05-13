السعودية | صور ساحرة.. أداء صلاة العيد في مصلى معلق بين جبال شاهقة

شكرا لقرائتكم صور ساحرة.. أداء صلاة العيد في مصلى معلق بين جبال شاهقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - مشهد مصلى العيد المعلق بين الجبال، وتلفه الأشجار وسط طبيعة خلابة، تصدر المشهد السعودي اليوم، حين قام أهالي محافظة فيفا بأداء صلاة العيد وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد بين المصلين، في مشهد وثقه المصور "موسى عبده".

مشاهد مصلى جبال فيفا الشاهقة بمنطقة جازان جنوب السعودية، كشف عن روعة وجمالية التنظيم رغم التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث لاقت صور المصلين وسط المصلى وتلفهم روعة الأجواء والغابات الخضراء من حولهم، رواجاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث يعتبر المصلى المعلق الواقع بكرعان غرب فيفاء، هو المصلى الأشهر في السعودية، لما يميزه من تفرد موقعه في الطبيعة الخلابة.

وسط التباعد - مصلى العيد المعلق بفيفا

يذكر أن جبال فيفاء ترتفع عن سطح البحر بـ 2000 متر تقريبًا، وتتكون من سلسلة متواصلة وقمم متفاوتة الارتفاع، وأشهرها قمة العبسية، كما يحيط به وادي ضمد، ووادي جورا في الشمال والغرب، وتتميز هذه المنطقة باعتدال مناخها طوال العام، وتـشتهر جبال فيفا بوفرة المحاصيل الزراعية المتنوعة ومنها شجرة البن وثمرة يطلق عليها ثمرة القشطة.