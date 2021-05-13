السعودية اليوم / "الصحة" تحث الجميع على تطبيق التباعد الاجتماعي خلال أيام العيد



الرياض 01 شوال 1442 هـ الموافق 13 مايو 2021 م واس

حثت وزارة الصحة جميع أفراد المجتمع على تطبيق التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال أيام العيد للحد من انتشار فيروس

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1116) حالة مؤكدة وتعافي(1129) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9244) حالة منها (1344) حالة حرجة ، وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (430505) حالات، وبلغ عدد حالات التعافي (414139) حالة .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (11) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7122) حالة -رحمهم الله جميعاً- ، كما أُجري (71457) فحصا مخبريا .

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

// انتهى //

18:40ت م

0102



الرياض 01 شوال 1442 هـ الموافق 13 مايو 2021 م واسحثت وزارة الصحة جميع أفراد المجتمع على تطبيق التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال أيام العيد للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظاً على صحة وسلامة الجميع .وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1116) حالة مؤكدة وتعافي(1129) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9244) حالة منها (1344) حالة حرجة ، وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (430505) حالات، وبلغ عدد حالات التعافي (414139) حالة .وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (11) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7122) حالة -رحمهم الله جميعاً- ، كما أُجري (71457) فحصا مخبريا .ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).// انتهى //18:40ت م0102

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