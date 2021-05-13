التعاون الإسلامي: اجتماع طارئ لمناقشة تطورات فلسطين بطلب من السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

تعقد منظمة التعاون الإسلامي، بناء على طلب المملكة العربية السعودية، رئيسة القمة الإسلامية، يوم الأحد 16 مايو 2021، اجتماعًا طارئًا افتراضيًّا للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية مفتوح العضوية لبحث الاعتداءات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية، وخصوصا في القدس الشريف، وما تقوم به إسرائيل من أعمال عنف في محيط المسجد الأقصى.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 67 شهيدًا، بينهم 17 طفلًا و6 سيدات ومسن، وإصابة 388 مواطنًا بجروح مختلفة، منهم 115 طفلًا، و50 سيدة في العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الرابع على التوالي على قطاع غزة.

استهداف منازل وشقق سكنية: وأفادت مصادر محلية في غزة استمرار الغارات الجوية من الطيران الحربي، والقصف المدفعي من الدبابات، والبوارج البحرية الإسرائيلية، مستهدفة أبراجًا، ومنازل، وشققًا سكنية، وبنى تحتية، ومؤسسات حكومية، وأهلية، ومكاتب إعلامية، وشركات إنتاج إعلامي، ومصارف، وطرقًا رئيسة، في كل مناطق قطاع غزة. وأكدت أن طائرة استطلاع إسرائيلية استهدفت بصاروخ مجموعة من المواطنين في بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة؛ ما أوقع عددًا من الإصابات، تم نقلها إلى مستشفى الإندونيسي في البلدة لتلقي العلاج. قصف شمال قطاع غزة: كما قصفت طائرات الاحتلال موقعًا قرب وادي غزة، جنوب غرب المدينة، بثلاثة صواريخ؛ ما أدى إلى تدميره بشكل كامل، إضافة إلى استهداف مجمع أنصار غرب غزة بصاروخ واحد، ومجمع أبو خضرة ومحيط مفرق السرايا وسط مدينة غزة. وقصف الطيران الحربي أرضًا زراعية بالقرب من دوار الشهداء غرب مخيم جباليا شمال القطاع، إضافة إلى قصف مدفعي بثلاث قذائف في محيط معبر بيت حانون شمال القطاع.

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