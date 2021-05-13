السعودية | شاهد.. الأمير محمد بن سلمان يؤدي صلاة العيد بالرياض

شكرا لقرائتكم شاهد.. الأمير محمد بن سلمان يؤدي صلاة العيد بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أدى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين في جامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.

وأمّ المصلين عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وأشار في خطبته إلى أن "لكل أمة دستورا تستمد منه الحقوق والواجبات وتلتزم به، وأن الله خص هذه الأمة بدستور رباني المصدر ألا وهو الكتاب والسنة، وأن هذا الدستور ثَابِت لَا يتَغَيَّرُ، وَهو رَحْمَةٌ لَا عَنَتَ فِيه، وَعَدْلٌ لَا ظُلْمَ فِيهَ، وَحَقٌّ لَا بَاطِلَ فِيهَ". وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية واس.

كما أشار إلى أن "هذا الدستور قد حوى حقوقًا كثيرة، وأهم هذه الحقوق هو حق الله وحق نبيه ثم حق ولاة الأمر الذين لهم من الحقوق ما يستمد منه الأمن ويتحقق به العدل وينتشر به الاستقرار ويعم به الرخاء والوئام، وأن الواجب علينا نحو ولاة أمرنا الدعاء لهم لأن بصلاحهم صلاح الفرد والأمة".

وأدى الصلاة مع ولي العهد مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.