السعودية اليوم / سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه يعايدان العاملين بمركز لقاحات كورونا بمركز الأمير سلطان الحضاري



جيزان 01 شوال 1442 هـ الموافق 13 مايو 2021 م واس

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة اليوم، بزيارة معايدة للعاملين بمركز لقاحات

وبادل سموه الجميع التهنئة بمناسبة العيد السعيد ، مموهاً بما توليه القيادة الحكيمة من دعم ورعاية فيما يخص التعامل مع جائحة كورونا أسهمت بفضل الله في الحد من انتشار الفايروس، مشددًا على أهمية الجهود الحثيثة والاستباقية التي انتهجتها الجهات المختصة للتعامل مع جائحة فايروس كورونا " كوفيد ١٩ ".

وحث سموه المواطنين والمقيمين على المبادرة في التسجيل للحصول على هذا اللقاح الذي توفره الدولة مجانًا للجميع والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي وعدم المصافحة وغيرها من الإجراءات الاحترازية والوقائية.

واستمع سموه لشرح من نائب مدير عام الشؤون الصحية بجازان الدكتور عواجي بن قاسم النعمي عن مركز اللقاحات بجازان، والخدمات التي يقدمها وتصميمه بطريقة تسمح باستقبال أعداد كبيرة من خلال محطات التطعيم البالغ عددها "١٢" عيادة، إضافة إلى قسم الطوارئ والصيدلية، التي تدار من قبل نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة.

// انتهى //

09:15ت م

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جيزان 01 شوال 1442 هـ الموافق 13 مايو 2021 م واسقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة اليوم، بزيارة معايدة للعاملين بمركز لقاحات كورونا بمركز الأمير سلطان الحضاري بالمنطقة ، بمناسبة عيد الفطر المبارك.وبادل سموه الجميع التهنئة بمناسبة العيد السعيد ، مموهاً بما توليه القيادة الحكيمة من دعم ورعاية فيما يخص التعامل مع جائحة كورونا أسهمت بفضل الله في الحد من انتشار الفايروس، مشددًا على أهمية الجهود الحثيثة والاستباقية التي انتهجتها الجهات المختصة للتعامل مع جائحة فايروس كورونا " كوفيد ١٩ ".وحث سموه المواطنين والمقيمين على المبادرة في التسجيل للحصول على هذا اللقاح الذي توفره الدولة مجانًا للجميع والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي وعدم المصافحة وغيرها من الإجراءات الاحترازية والوقائية.واستمع سموه لشرح من نائب مدير عام الشؤون الصحية بجازان الدكتور عواجي بن قاسم النعمي عن مركز اللقاحات بجازان، والخدمات التي يقدمها وتصميمه بطريقة تسمح باستقبال أعداد كبيرة من خلال محطات التطعيم البالغ عددها "١٢" عيادة، إضافة إلى قسم الطوارئ والصيدلية، التي تدار من قبل نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة.// انتهى //09:15ت م0047

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه يعايدان العاملين بمركز لقاحات كورونا بمركز الأمير سلطان الحضاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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