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الأمير خالد بن سلمان يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر

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الدمام - شريف احمد - نستذكر بفخر شهدائنا الأبرار واخواننا الأبطال في قواتنا المسلحة

قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع عبر حسابه الرسمي في التويتر : أرفع اسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، ونستذكر بفخر شهدائنا الأبرار ، واخواننا الأبطال في قواتنا المسلحة ، واسأل الله أن يعيده على بلادنا بالأمن والأمان والسلام والنماء".

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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