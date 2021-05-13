شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير خالد بن سلمان يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نستذكر بفخر شهدائنا الأبرار واخواننا الأبطال في قواتنا المسلحة

قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع عبر حسابه الرسمي في التويتر : أرفع اسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، ونستذكر بفخر شهدائنا الأبرار ، واخواننا الأبطال في قواتنا المسلحة ، واسأل الله أن يعيده على بلادنا بالأمن والأمان والسلام والنماء".