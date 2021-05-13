شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. صلاة عيد الفطر من المسجد الحرام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أدى المسلمون صباح اليوم الخميس، صلاة عيد الفطر المبارك في مختلف أنحاء المملكة بعد أن من الله عليهم بصيام شهر رمضان المبارك وقيامه مع التقيد بجميع الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة.

كما أدى المسلمون في الحرمين الشريفين مكة المكرمة والمدينة المنورة صلاة عيد الفطر المبارك.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى قد رفعت مستوى جاهزيتها لاستقبال المصلين، بحزمة من الإجراءات الخدمية التي من شأنها توفير بيئة آمنة مطمئنة.