

الدمام 01 شوال 1442 هـ الموافق 13 مايو 2021 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وسأل سموه المولى سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على خادم الحرمين الشريفين أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، وأن يمتّعهُ بموفور الصحة والعافية ليواصل مسيرة البناء والنماء، والمملكة تنعم بالعز والرخاء.

كما رفع سمو نائب أمير الشرقية، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير

// انتهى //

01:01ت م

0016



الدمام 01 شوال 1442 هـ الموافق 13 مايو 2021 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.وسأل سموه المولى سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على خادم الحرمين الشريفين أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، وأن يمتّعهُ بموفور الصحة والعافية ليواصل مسيرة البناء والنماء، والمملكة تنعم بالعز والرخاء.كما رفع سمو نائب أمير الشرقية، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً الله عز وجل أن يعيده على سموه الكريم أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والتقدم والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة.// انتهى //01:01ت م0016

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو نائب أمير الشرقية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.