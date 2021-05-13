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السعودية | الأمين العام لمجلس الوزراء يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

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محمد الشيخ 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 1:52 صباحًا, 13 مايو 2021 م

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رفع صاحب السمو الأمير عبد الرحمن بن محمد بن عياف الأمين العام لمجلس الوزراء، أسمى آيات التهاني والتبريكات، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وسأل سموه الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على المملكة وقيادتها الرشيدة وشعبها الكريم أعواماً عديدة وأزمنة مديدة باليمن والبركات، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والعز والرخاء في ظل القيادة الحكيمة ـ أيدها الله ـ.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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