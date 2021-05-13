العاملون في 3 أنشطة سعودية ملزمون بأخذ لقاح كورونا أو الخضوع للفحص أسبوعيا

مع بداية شهر شوال 1442هـ تبدأ وزارة الشؤون البلدية والقروية في تطبيق قرار تلزم بموجبه العاملين في 3 أنشطة في القطاع البلدي، بالتحصين وذلك بإلزامهم بأخذ لقاح كورونا أو الخضوع للفحص أسبوعيًا، وتشمل القطاعات المستهدفة (المطاعم، ومحال بيع الأغذية بأنواعها، ومحال الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية)، وأوضحت الوزارة أن الخيارين المتاحين أمام العاملين في تلك القطاعات هما التحصين باللقاح، والفحص الأسبوعي لموظفي المنشأة وعلى نفقة تلك المنشأة.

لقاح كورونا

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إضافة مزيد من مراكز اللقاحات

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن التوسع في إحداث مراكز جديدة من أجل أخذ لقاح كورونا لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك ضمن إطار الجهود المتواصلة من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، وضمن هذا الإطار أهابت الوزارة بجميع سكان المملكة من مواطنين ومقيمين بضرورة التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

أخذ لقاح كورونا في المنازل

وضمن تلك الجهود المبذولة من وزارة الصحة كانت قد أطلقت مبادرة التطعيم بلقاح كورونا للمرضى في منازلهم عن طريق برنامج الرعاية الصحية المنزلية شاملة جميع مناطق المملكة بهدف الحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع للحد من انتشار الفيروس القاتل.

حملة وطنية توعوية تحت شعار خذ الخطوة

وكانت وزارة الصحة أطلقت أيضًا حملة وطنية توعوية تحت شعار “خذ الخطوة”، بمشاركة عدد من الجهات من كافة القطاعات، والتي تهدف إلى حثّ سكان المملكة كافة على المبادرة بالتسجيل للحصول على لقاح كورونا وتشجيعهم على اتخاذ هذه الخطوة الهامة والضرورية، حفاظًا على سلامتهم وصحتهم ومنع انتشار الفيروس.