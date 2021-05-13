818 حادثا مروريا في نجران خلال رمضان

السرعة قبل الإفطار
أوضح «آل حارث» أن السرعة القصوى أحد أهم أسباب الحوادث، خصوصا في رمضان، وتحديدا قبل آذان المغرب، فالكثير يرغب في الوصول إلى منزله بأقصى سرعة قبل حلول موعد الإفطار، أو لحضور مناسبة عند أقربائه أو أصدقائه، فتكون لتهوره نتائج عكسية وعواقب وخيمة، ويتسبب في العديد من الحوادث التي يكون بعضها للأسف نتائجه مؤلمة، حيث تسفر عن وفيات وإصابات بالغة نتيجة السرعة والاستعجال غير المبرر، وكذلك الزحام في رمضان يتسبب في الكثير من الحوادث، خصوصا في الليل وقت التسوق بمناسبة عيد الفطر، وكذلك استخدام الجوال، الذي يعد أحد أهم مسببات الحوادث. وأضاف أن الإصابات تكون بسيطة نوعا ما في حوادث التزاحم بعكس حوادث السرعة والجوال، التي تكون نتائجها وخيمة ومؤلمة جدا.
استقبال البلاغات
وعن كيفية تلقي البلاغات، قال «آل حارث»: يتم استقبال البلاغات عن طريق الرقم الموحد 199013 من قسم التوجيه والتحكم بمنطقة الرياض، وتأخذ جميع معلومات العميل، من حيث المدينة وموقع الحادث، والتأكد من وجود تأمين لإحدي المركبات الموجودة في الموقع، وعدم وجود أي إصابات لأطراف الحادث، ويتم تسجيل معلومات المركبات، والتأكد من قِبل قسم التوجه والتحكم بشأن وجود تأمين على المركبات أولا، ومن ثم يتم إرسال الموقع لقسم العمليات الذي يوجه بتسليم البلاغ لأقرب دورية «نجم» في المنطقة نفسها أو قريب منها، وقبل التوجه إلى موقع الحادث يتم الاتصال أو التواصل مع أحد أطراف الحادث، للتأكد من موقعه، والحفاظ على سلامته في حال كان الطريق خطرا أو يسبب ارتدادا أو زحاما لمستخدميه.
حوادث رمضان 2021
536
حالة تمت مباشرتها
74
محولة
208
مرفوضة
2020
972
حادثا
544
حالة تمت مباشرتها
128
محولة
300
مرفوضة
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