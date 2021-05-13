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السعودية | رئيس الديوان العام للمحاسبة يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

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محمد الشيخ 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 23 ثانية - 1:17 صباحًا, 13 مايو 2021 م

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رفع معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وسأل معاليه المولى عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين-حفظهما الله- موفور الصحة والعافية، وأن يديم على البلاد نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة، وأن يعيده على الوطن باليمن والبركات.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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