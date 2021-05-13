السعودية | رئيس ( نزاهة ) يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

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رفع معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، باسمه وباسم منسوبي ومنسوبات الهيئة التهنئة والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وإلى الشعب السعودي والأمّتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك للعام 1442هـ.

وسأل الكهموس الله عز وجل أن يحفظ المملكة وشعبها الكريم تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، وأن يُمدهم بعونه وتوفيقه لخدمة هذا الوطن الغالي، وأن يحفظ أمن وطننا واستقراره ونهضته، وينصر جنودنا البواسل المرابطين على ثغور الوطن.