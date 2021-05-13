إغلاق 39 مسجدًا في 4 مناطق بسبب كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية، يوم أمس الأربعاء، 39 مسجدًا مؤقتًا في 4 مناطق بعد ثبوت 39 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 95 يومًا، 1168 مسجدًا تم فتح 1128 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

إجراءات احترازية:

ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.



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