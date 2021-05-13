الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-13

قناص حوثي يستهدف طفلة في الرابعة من عمرها!

متابعات الخليج 365 - متابعة

أصيبت طفلة برصاص قناصة ميليشيا الحوثي، الأربعاء، في مدينة حيس جنوب الحديدة، غرب اليمن.

طلق ناري:

وقال مصدر طبي: إن الطفلة امتنان أحمد عبده، البالغة من العمر أربع سنوات، أصيبت بطلق ناري في الكتف اليمنى، وأدى ذلك إلى تهشم عظامها، بحسب “العربية”.

وأضاف المصدر أن الطفلة أسعفت إلى مستشفى الخوخة لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، وتم تحويلها إلى مستشفى أطباء بلا حدود بالمخا لاستكمال العلاج.

عشية عيد الفطر:

وتأتي هذه الجريمة الحوثية عشية استقبال أهالي حيس لعيد الفطر، لتتحول أفراح أهالي أسرة امتنان إلى أحزان، في انتهاك صارخ من الميليشيا الحوثية لكل الأعراف والقيم الإنسانية والمواثيق الدولية.

وتستمر ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًّا بانتهاك الهدنة الأممية في الحديدة، واستهداف المدنيين بشكل متكرر، وسط صمت من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

وبحسب إحصائيات حقوقية، فإن جرائم الحوثي بحق المدنيين في مديرية حيس وحدها، أسفرت عن سقوط 500 ضحية منذ إبرام اتفاق “ستوكهولم” برعاية الأمم المتحدة قبل أكثر من عامين.

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