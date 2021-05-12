بعد إدراج خدمة فُرجت في تطبيق أبشر أفراد الجديد.. ما هي الخدمة وكيفية الوصول إليها

تواصل وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية إضافة خدمات إلكترونية متنوعة عبر منصة أبشر الإلكترونية، وبعد إدراج خدمة فُرجت في تطبيق أبشر أفراد الجديد، يتساءل الكثيرون عن هذه الخدمة وماهيتها، ومزاياها وطريقة الوصول إليها، حيث تعتبر من المبادرات التي تطلقها وزارة الداخلية من أجل إتاحة إمكانية مساعدة أهل الخير المتبرعين من مساعدة المحكومين في قضايا مالية غير جنائية، وسداد ديونهم بشكل آمن، فما هي هذه الخدمة وطريقة استخدامها؟.

خدمة فُرجت في تطبيق أبشر أفراد

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ما هي ميزات خدمة فُرجت؟

تعتبر هذه الخدمة الإلكترونية المدرجة في تطبيق أبشر أفراد، وسيلة لفاعلي الخير المتبرعين في تقديم المساعدة للمحكومين في قضايا مالية غير جنائية وتتمتع بعدة ميزات أبرزها:

إمكانية البحث عن الحالات المستحقة.

استعراض تفاصيل الحالات، مثل مدة الحكم والعمر وعدد أفراد الأسرة والمبلغ المتبقي.

التحقق من رقم الفاتورة للتأكد من صحة إدراجها في الخدمة.

عرض الموقوفين الأكثر استحقاقا آليا، وفق الحالات المدرجة فيها.

يمكن للمتبرعين الوصول إلى خدمة فُرجت عن طريق منصتي “أبشر وإحسان”، مما يسهم في تسهيل سبل الخير الآمنة للتبرع للمستفيدين من الخدمة، دون تعرضهم لعمليات احتيال أو الدخول لمواقع وهمية.

إمكانية تأكد المتبرعين من صحة الفواتير التي يرغبون في سدادها من خلال منصتي أبشر وإحسان، إضافة إلى موقع ناجز التابع لوزارة العدل، وكذلك التأكد من مقدار المبلغ المدخل المراد التبرع به لفواتير “فُرجت” قبل إتمام عملية الدفع.

خطوات استخدام خدمة فُرجت عبر منصة أبشر

يمكن للمتبرعين فاعلي الخير الحصول على الخدمة عبر منصة أبشر باتباع الخطوات التالية: