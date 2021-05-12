5 نصائح من «الغذاء والدواء» لشراء منتجات حناء آمنة

حددت الهيئة العامة للغذاء والدواء نصائح عدة لشراء منتجات الحناء، مشيرة إلى أنه لا يجب خلطها مع أي مواد كيميائية أخرى.

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أنه يوجد العديد من منتجات الحناء المغشوشة والمضاف إليها مواد ضارة وخطيرة على صحة الإنسان.

وأكدت هيئة الغذاء والدواء أنه يتم خلط مواد كيميائية مع الحناء المعبأة في أظرف جاهزة للاستخدام، من أجل الحصول على لون أغمق أو زيادة ثبات صبغة الحناء لتبقى لفترة أطول.

وتابعت هيئة الغذاء والدواء أنه يجب شراء المنتجات من مصادر بيع موثوقة ويفضل تحضير مسحوق الحناء في المنزل، وعدم شراء منتج مجهول المصدر والمكونات.

وأكدت أنه يجب عدم خلط أو إضافة أي مواد كميائية أخرى لمسحوق الحناء، والتحقق من إدراج المنتج في قائمة منتجات التجميل المسجلة لدى الهيئة قبل استعمالة عبر تطبيق طمني.

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