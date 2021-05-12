السعودية | الملك سلمان يؤكد وقوف السعودية إلى جانب الشعب الفلسطيني

شكرا لقرائتكم الملك سلمان يؤكد وقوف السعودية إلى جانب الشعب الفلسطيني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إدانة المملكة بشدة للإجراءات الإسرائيلية في القدس، وما تقوم به إسرائيل من أعمال عنف في محيط المسجد الأقصى.

وشدد العاهل السعودي على وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني، حتى ينال حقوقه المشروعة.

وجاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه خادم الحرمين الشريفين، الأربعاء، من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الذي هنأ الملك سلمان بحلول عيد الفطر.

وقد عبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره لرئيس الوزراء الباكستاني، سائلًا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمة الإسلامية بالخير والبركات.

وتم خلال الاتصال بحث العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين واستعراض مستجدات الأحداث وعلى رأسها الاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس.