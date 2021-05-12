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شكرا لقرائتكم محمد بن سلمان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ولي عهد أبو ظبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-12
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، هنأه بحلول عيد الفطر المبارك.
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محمد بن سلمان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ولي عهد أبو ظبي
تبادلا فيه التهنئة بمناسبة عيد الفطر
متابعات الخليج 365 - واس
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، هنأه بحلول عيد الفطر المبارك.
وقد بادل سمو ولي العهد التهنئة مع سمو ولي عهد أبوظبي بهذه المناسبة المباركة، سائلاً الله العلي القدير أن يعيدها على البلدين والأمة الإسلامية بالخير والبركة.
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