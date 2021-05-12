شكرا لمتابعة خبر عن مدير مركز زراعة الأعضاء: تسجيل الملك سلمان وولي العهد سيرفع عدد المتبرعين بالأعضاء (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

علق مدير المركز الوطني لزراعة الأعضاء، محمد الغنيم، على البادرة الإنسانية لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن سلمان، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان ، بالتسجيل كمتبرعين في برنامج التبرع بالأعضاء.

وأضاف، خلال مداخلة له بقناة الإخبارية، أن تسجيل الملك سلمان وولي عهده سيساهم في زيادة المتبرعين في برنامج التبرع بالأعضاء.

وقدم شكره وامتنانه للملك سلمان والأمير محمد بن سلمان على هذه المبادرة، مضيفا أن ذلك يأتي امتدادًا لعناية القيادة الرشيدة بالمرضى.