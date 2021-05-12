شكرا لمتابعة خبر عن التقني فيصل السيف يكشف كيفية ربح الأموال من "سناب شاب" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف الخبير التقني فيصل السيف، أمس الثلاثاء، عن طريقة ربح الأموال المباشرة من خلال تطبيق "سناب شات".

وقال السيف خلال برنامج "الليوان": "القنوات الموجودة في سناب شات مثل قناة أول بأول يتحدثون مع الجهة الممثلة للقناة، ويطلبون مثال لإحدى الحلقات لإنشاء القناة، وإذا تمت الموافقة يتم إعطاء مسؤول القناة لوحة تحكم وهذه اللوحة يوجد بها دعايات ويقوم الشخص الذي وضع الفيديو بتحديد أماكن الدعاية في المحتوى".

وتابع فيصل السيف قوله: "كلما زادت المشاهدات زادت كمية الدعاية التي يتم منحها عن طريق شركة سناب شات".

وأشار إلى أن القنوات قد تحصل على أرباح تصل شهريا إلى ربع مليون ريال وذلك ينطبق عل القنوات التي تحظى بمشاهدات عالية.