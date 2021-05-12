المستندات المطلوبة للتقديم في الضمان الاجتماعي للعزباء وطريقة التسجيل

شروط الضمان الاجتماعي للعزباء، من الأمور التي يبحث عنها المواطنين في المملكة العربية السعودية أملًا في الحصول على مبالغ مالية تساعد على متطلبات الحياة، والضمان الاجتماعي برنامج أطلقته الحكومة السعودية من أجل تخصيص مبالغ شهرية لإعانة المواطنين في المملكة لمساعدتهم على مواجهة التحديات ورفع الضرر عنهم وسد احتياجات الأسرة.

يأتي ذلك في إطار اهتمام القيادة السعودية بالقضاء على الفقر ونشر العدالة الاجتماعية داخل المملكة، ونظرًا الإقبال العزباء للبحث عن شروط الحصول على الضمان الاجتماعي نقدم لكم التفاصيل الكاملة عن الضمان الاجتماعي للعزباء وطريقة الحصول عليه والتسجيل.

شروط الضمان الاجتماعي للعزباء

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وحددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عددًا من الشروط من أجل صرف معاش ثابت شهريًا للعزباء عن النحو التالي.

1 من الضروري أن تكون الفتاة العزباء حاصلة على الجنسية السعودية

2 يجب ألًا تحمل الفتاة العزباء أى جنسية أخرى

3 من الضروري أن تتواجد الفتاة العزباء داخل المملكة السعودية بطريقة مستمرة

4 ألًا تكون للفتاة العزباء عائل ورب الأسرة هو من يتحمل الإنفاق عليها

5 أن تكون الفتاة من محدودي الدخل وتستحق أن يشملها برنامج الضمان الاجتماعي بالمملكة.

6 يستفيد من برنامج الضمان الاجتماعي بنت الأرملة حتى لو كان الأب غير السعودي

المستندات المطلوبة للتقديم في الضمان الاجتماعي للعزباء

وحددت الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، عددًا من المستندات المطلوبة للتقديم في الضمان الاجتماعي للعزباء على النحو التالي.

1 يجب تقديم مستند وإقرار بعدم وجود أقارب ملتزمين بالنفقة

2 ألًا يكون للأسرة دخل ثابت ويجب تقديم إقرار بذلك

3 من الضروري تقديم مستند تفصيلي يوضح بيان الإجمالي للأسرة

4 تقديم بطاقة الهوية وأن تكون سارية المفعول وأي مستندات لإثبات الشخصية

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي للعزباء

وحددت الجهات المعنية طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي من خلال عدد من الخطوات التالية

1 يجب التسجيل في البوابة الإلكترونية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية

2 اختيار مستخدم جديد وإدخال البيانات اللازمة

3 تحميل ملفات المستندات المطلوبة وإدخال البيانات اللازمة من أجل التسجيل.

المستثناه من الضمان الاجتماعي

وحددت الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية الفئات المستثناة من الضمان الاجتماعي وهي على النحو التالي

1 يستثنى المرأة الأجنبية المتزوجة بسعودي

2 يستثنى الأرملة المتزوجة من سعودي والتي لها أولاد منه

3 يستثنى أبناء الأرملة السعودية من زوجها الأجنبي.

خطوات تنفيذ الضمان الاجتماعي

وحددت الجهات المعنية خطوات تنفيذ الضمان الاجتماعي من خلال الخطوات التالية

1 يجب أن ينشأ المستفيد ملفا شخصيا

2 إدخال البيانات اللازمة وكتابة البيانات من الاسم والعنوان والتواصل إضافة إلى الحساب البنكي