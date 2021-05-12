شكرا لمتابعة خبر عن بعد تسجيل خادم الحرمين وولي العهد.. تعرف على طريقة التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شهد الموقع الرسمي للمركز السعودي للتبرع بالأعضاء اقبالاً كبيراً من المواطنين للتسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء اقتداء بقيام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله – بالتسجيل في البرنامج.

وللتسجيل في البرنامج، يرجى أتباع الخطوات التالية: إدخال اسم الشخص رباعي، وتحديد النوع، وفصيلة الدم، والجنسية ورقم الهوية ورقم الجوال، وتحديد الأعضاء التي يريد المتبرع التبرع بها، وأخيرا الموافقة على الشروط.

وتُشكل مبادرة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين في التسجيل ببرنامج التبرع بالأعضاء، لفتةً أبوية حانية تجاه مرضى الفشل العضوي النهائي، كما تُعزز واحدة من أهم صور التكافل المعروفة عن المُجتمع السعودي، كما تأتي داعمةً لتعزيز مستويات الصحة العامة وزيادة كفاءة القطاع الطبي في إجراء هذه العمليات المُعقدة والإسهام في رفع نسب نجاحها مستقبلًا بإذن الله.

للتسجيل يرجى الدخول عبر الرابط

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