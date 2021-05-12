شكرا لمتابعة خبر عن بعد تسجيل خادم الحرمين وولي العهد.. وزراء ومواطنون يعلنون التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أعلن عدد من الوزراء والمواطنين اليوم الأربعاء التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء التابع للمركز السعودي للتبرع بالأعضاء، وذلك اقتداء بقيام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله – بالتسجيل في البرنامج.

وجاء من ضمن المعلنين من الوزراء التسجيل في البرنامج، وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، ووزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد الله السواحة، وزير الحرس الوطني الأمير عبد الله بن بندر.

وتأتي هذه البادرة غير المُستغربة، في إطار ما يحظى به مرضى الفشل العضوي النهائي من عناية بالغة من لدُن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وتشجيعًا من القيادة لعموم المواطنين والمقيمين على التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء؛ لما له من أهمية بالغة في منح الأمل للمرضى الذين تتوقف حياتهم على زراعة عضو جديد، امتثالًا لقول الله تعالى {ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا}.

وتُشكل مبادرة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين في التسجيل ببرنامج التبرع بالأعضاء، لفتةً أبوية حانية تجاه مرضى الفشل العضوي النهائي، كما تُعزز واحدة من أهم صور التكافل المعروفة عن المُجتمع السعودي، كما تأتي داعمةً لتعزيز مستويات الصحة العامة وزيادة كفاءة القطاع الطبي في إجراء هذه العمليات المُعقدة والإسهام في رفع نسب نجاحها مستقبلًا بإذن الله.