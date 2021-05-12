وفاة طفل غرقا بالمجاردة

قالت مصادر إن الطفل الذي جرفته السيول في قرية قضريمة في محافظة المجاردة التابعة لمنطقة عسير، توفي غرقا. ويبلغ الطفل من العمر عامين، حيث أكدت المصادر تلقي الدفاع المدني بلاغا بالواقعة، وتم البحث عنه لأكثر من ساعة حيث عثر عليه متوفيا.



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