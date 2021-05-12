تطهير 104 بؤر بعوض ناقل للضنك بالمدينة

خطة رمضانية
وأوضحت الأمانة خلال خطتها لشهر رمضان عن تكثيف العمل في الأسواق والأحياء والأماكن العامة للوصول إلى المعدل المطلوب من مستوى النظافة والإصحاح البيئي في الأحياء والمزارات والمنطقة المركزية وأعلنت عن أرقام وجهود المكافحة والنظافة في 20 يومًا من شهر رمضان بمشاركة 4350 كادر بشري من عمال النظافة والمراقبين والمشرفين والسائقين، وتنظيف أكثر من 8.6 ملايين متر طولي بالشوارع ورفع 180 ألف طن نفايات.
أودية ومستنقعات
وأشارت أمانة منطقة المدينة المنورة إلى أنه تم خلال هذه الفترة فحص وتطهير 264 بؤرة خاصة بتقرير المركز الوطني (CDC) وإجراء 3 اختبارات لحساسية المبيدات، مع إجراء فحص لبؤرتين عاليتي الخطورة، فضلًا عن فحص 11.440 حاوية، و4145 عينة غذائية. كما تم تطهير 104 بؤر إيجابية مستكشفة لبعوض حمى الضنك، ومعالجة 84 ألف متر طولي من الأودية والمستنقعات، إضافة إلى استكشاف ومعالجة 313.972 بؤرة، وتطهير 283 موقعًا لتكاثر وتوالد البعوض.
طرق المشاة
وأوضحت أمانة المدينة المنورة أن أعمال النظافة والتطهير خلال الفترة من 1 – 20 رمضان شملت تنظيف وغسل المنطقة المركزية، وتطهير 10 مساجد كبرى، و(1.752.100 متر طولي بالشوارع الرئيسية في المدينة المنورة، و6.854.450 متر طولي من الشوارع الفرعية، إضافة إلى غسل وتطهير 3.953.800 متر مربع من طرق المشاة.
حاويات منزلة
وأضافت بأن الفرق الميدانية بالبلديات الفرعية قامت خلال هذه الفترة برفع 48 ألف طن من النفايات الصلبة، و43 ألف طن من الحاويات المنزلة، كما تم إزالة ورفع 8176 من النفايات ذات الحجم الكبير، إضافة إلى رفع 10.265 من الحاويات التجارية، و1766 مترًا مكعبًا من النفايات الخضراء، و90 ألف طن مخلفات بناء منقولة إلى المردم، 62.224 طن نفايات مطمورة ومنتجة، كما تم رفع 200 سيارة خربه.
وأكدت أن أعمال الحاويات تضمنت تعقيم 180 ألف حاوية بجميع أحياء المدينة المنورة، وذلك بما يضمن عدم الحاجة إلى استبدال أي حاوية خلال هذه الفترة. ولفتت أن الفرق الميدانية قامت بالتخلص من 1565 حيوانًا عقورًا، باستخدام (10.068.430) لتر مبيد.
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