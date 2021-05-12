ضبط مخالفين عرضوا حطبا محليا لأغراض تجارية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي بالتعاون مع أمانتي منطقتي مكة المكرمة والرياض 48 مواطنا مخالفا لنظام البيئة بحوزتهم 79م3 من الحطب المحلي المعروض بمدينة الرياض ومحافظة جدة لأغراض تجارية. وأكد المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي في بيانه أمس أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، حاثا على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.



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