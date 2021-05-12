لجنة تحقق في أسباب وفاة طفل بلعبة مائية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد أمس بتشكيل لجنة عاجلة للوقوف على أسباب وقوع حادثة وفاة طفل غرقا في إحدى الألعاب المائية في مجمع عرعر مول التجاري.

وشدد على سرعة بدء أعمال اللجنة والرفع بتوصياتها وإيجاد الحلول المناسبة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.

يذكر أن هاشتاق «عرعر مول» تصدر قائمة تريند موقع تويتر في المملكة، بعد وفاة طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات، داخل أحد المولات.

وتوفي الطفل بحسب ما أعلن المغردون، بسبب إحدى الألعاب المائية المتصلة بالكهرباء، حيث أكد مصدر أن سبب وفاة الطفل الغرق بعد سقوطه داخل الماء.

ووثق مقطع فيديو متداول، محاولة فرق الإنقاذ والدفاع المدني إنقاذ الطفل بحمله ونقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة.