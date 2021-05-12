شكرا لقرائتكم خبر لجنة تحقق في أسباب وفاة طفل بلعبة مائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشدد على سرعة بدء أعمال اللجنة والرفع بتوصياتها وإيجاد الحلول المناسبة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.
يذكر أن هاشتاق «عرعر مول» تصدر قائمة تريند موقع تويتر في المملكة، بعد وفاة طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات، داخل أحد المولات.
وتوفي الطفل بحسب ما أعلن المغردون، بسبب إحدى الألعاب المائية المتصلة بالكهرباء، حيث أكد مصدر أن سبب وفاة الطفل الغرق بعد سقوطه داخل الماء.
ووثق مقطع فيديو متداول، محاولة فرق الإنقاذ والدفاع المدني إنقاذ الطفل بحمله ونقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة.
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة تحقق في أسباب وفاة طفل بلعبة مائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.