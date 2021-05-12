رفع 101 ألف طن نفايات منزلية بالأحساء

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وأوضح وكيل الأمانة للخدمات المهندس فهد الزهراني أن أعمال النظافة تأتي ضمن مبادرة إزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، والجدولة المستمرة للبرامج الشاملة التي تقوم بها الأمانة لرفع مستوى الخدمات في الأحياء السكنية وتعزيزا للوعي المجتمعي في المحافظة على البيئة.
وبين أن الأمانة عززت جهودها في النظافة العامة خلال شهر رمضان من خلال جدولة خططها لتتواءم مع أوقاته، وتقسيم العمالة والآليات، ومراعاة الفترات ودرجات الحرارة الصيفية، مشيرا إلى أن أعمال النظافة ومنها كنس الطرقات آليا ويدويا امتدت لتصل إلى 66,912,080 مترا طوليا من الطرقات الرئيسة والفرعية وأرصفة المشاة، و3,782,404 م2 من نظافة الأراضي الفضاء داخل المدن، بالإضافة إلى صيانة وتعقيم 10,976 حاوية نفايات.
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