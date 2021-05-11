الداخلية السعودية| تعديل جدول تصنيف مخالفات الإجراءات الاحترازية وإضافة مخالفات إضافية

لاحقًا لإعلان وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية في 14 رمضان 1441هـ المتعلق اعتماد لائحة الحد من التجمعات لمنع انتشار فيروس كورونا، وإلعانها في 7 شوال من نفس العام بشأن تعديل اللائحة وجدول تصنيف المخالفات، فقد صرح مصدر مسؤول في الوزارة أنه تم تعديل جدول تصنيف مخالفات الإجراءات الاحترازية وإضافة مخالفات إضافية لما تم الإعلان عنه سابقًا.

جدول تصنيف مخالفات الإجراءات الاحترازية

مخالفات التجمعات وعقوبة كل مخالفة

يعاقب المسؤول عن التجمع وصاحب المنشأة كما يلي:

الغرامة وقدرها (10.000) ريال، لمخالفة التجمع العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع ونحوها بما يتجاوز الأعداد المحددة من جهة الاختصاص في حيز واحد أو محدد ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة.

غرامة مالية وقدرها (15.000) ريال، لمخالفة التجمع غير العائلي داخل المنازل، أو الاستراحات أو المزارع أو المخيمات أو الشاليهات أو المناطق المفتوحة لأهل الحي الواحد، ونحوها، بما يتجاوز الأعداد المحددة في حيز واحد أو محدد.

غرامة مالية وقدرها (40.000) ريال لمخالفة التجمعات للأغراض الاجتماعية كالعزاء والحفلات ونحوها بما يتجاوز الأعداد المحددة من قبل جهة الاختصاص.

غرامة مالية وقدرها (50.000) ريال، عن أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم، يتكون من (5) أشخاص فأكثر في حيز واحد ومحدد، ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة.

مخالفات المنشآت والعقوبات

وتتمثل مخالفات عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة من الجهات المختصة بـ:

قيام المنشأة بدعوة الأشخاص وإقامة التجمعات.

عدم التحقق من الحالة الصحية للأفراد من خلال التطبيقات المخصصة لذلك.

السماح بدخول المثبت إصابتهم من قبل المنشآت.

عدم تقيد المنشأة بالبروتوكولات المعتمدة عن طريق عدم القيام بالفحوص المطلوبة للعاملين فيها.

إدخال غير الملتزمين بلبس الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم.

عدم تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها.

عدم قياس درجات الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية.

عدم تطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام.

عدم تطهير المرافق والأسطح وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال وأماكن قياس الملابس ونحوها.

وأما العقوبات المقررة للمخالفات المذكورة بحق المنشأة والمسؤول عنها وفق حجمها وعدد موظفيها، وفق ما يلي:

المنشأة المتناهية في الصغر وعدد موظفيها من (1- 5) تعاقب بـ (10.000) ريال، مع إغلاق المنشأة لمدة 5 أيام.

المنشأة الصغيرة وعدد موظفيها من ( 6 – 49) تعاقب بـ (20.000) ريال، مع إغلاق المنشأة لمدة 5 أيام.

المنشأة المتوسطة وعدد موظفيها من (50 – 249) تعاقب بـ (50.000) ريال مع إغلاق المنشأة لمدة 5 أيام.

المنشأة الكبيرة وعدد موظفيها (250 فأكثر) تعاقب بـ (100.000) ريال، مع إغلاق المنشأة لمدة 5 أيام.

وتشير اللائحة إلى مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة عند التكرار والتي تصل إلى (200.000) ريال، والإغلاق بما لا يتجاوز ستة أشهر.

كما ويعاقب المسؤول عن فرع المنشأة بالغرامة المالية وفقاً لما هو محدد بحسب حجم منشأته، وتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة عند التكرار وتصل إلى (100.000) ريال.

وفي حال التكرار للمرة الثانية يحال المسؤول عن فرع المنشأة للنيابة العامة للنظر في سجنه وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

الاستثناءات

وجاء في اللائحة المتضمنة جدول تصنيف مخالفات الإجراءات الاحترازية استثناء المطاعم والمقاهي وما في حكمها من مدد الإغلاق المحددة أعلاه، وتكون وفق الآتي:

الإغلاق 24 ساعة للمرة الأولى.

الإغلاق 48 ساعة للمرة الثانية.

الإغلاق أسبوع للمرة الثالثة.

الإغلاق أسبوعان للمرة الرابعة.

الإغلاق شهر للمرة الخامسة فأكثر.

مخالفة الأفراد والعقوبات المقررة

يخالف الفرد في حال عدم التزامه والتقيد بجدول تصنيف مخالفات الإجراءات الاحترازية وفق ما يلي:

الغرامة (1000) ريال، وتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة عند التكرار.

يخالف الشخص بالغرامة المالية وتصل إلى (100.000) ريال لعدم تقيده بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتي تشمل:

عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم. عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي. رفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقار القطاعين العام أو الخاص. عدم الالتزام بالإجراءات المعتمدة عند ارتفاع درجة الحرارة عن 38 درجة مئوية. الامتناع عن تقديم ما يثبت الحالة الصحية من خلال التطبيقات المخصصة لذلك.