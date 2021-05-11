شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية: المملكة ترفض خطط إسرائيل وتؤكد دعمها لفلسطين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية من أجل الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعرب الأمير فيصل عن رفض المملكة القاطع لخطط وإجراءات إسرائيل بإخلاء منازل فلسطينية وفرض السيادة عليها، مؤكدًا تنديد المملكة بأي إجراءات أحادية الجانب والتي تنتهك قرارات الشرعية الدولية وتقوض فرص استئناف عملية السلام.

وذكر وزير الخارجية أن ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي من ممارسات غير شرعية في هذه الأيام المباركة من اقتحام لساحة المسجد الأقصى وانتهاك لحرمة المصلين واعتداءات تجاه أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساتهم.

وجاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية في دورته غير العادية.