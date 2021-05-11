أخبار السعودية اليوم.. تطبيق الحجر الصحي المؤسسي على القادمين للسعودية من دول لم يتم تعليق القدوم منها.. اعتراض وتدمير طائرة حوثية مفخخة أطلقت باتجاه مطار أبها

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الاثنين، حيث كشفت وزارة الداخلية عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي على جميع القادمين إلى المملكة من الدول التي لم يُعلَّق القدوم منها، وينص التعميم على تطبيق الحجر المؤسسي على المسافرين من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة غير المحصّنين والقادمين من الدول التي لم يُعلق القدوم منها؛ على نفقتهم وستكون ضمن سعر التذكرة مع الحصول على وثيقة تأمين صحي سارية المفعول لتغطية المخاطر التي قد تنتج عن الإصابة بفيروس كورونا، وإلى التفاصيل:

اعتراض وتدمير طائرة حوثية مفخخة أطلقت باتجاه مطار أبها

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، بأنه في مساء اليوم الاثنين تم اعتراض وإسقاط طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وبطريقة متعمدة وممنهجة لاستهداف المسافرين بمطار أبها الدولي الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة.

الطيران المدني: إجراءات جديدة لدخول المسافرين إلى السعودية

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تطبيق إجراءات جديدة لدخول المسافرين كافة من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة إلى المملكة عبر تعميم وجهته اليوم إلى شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة، وذلك إشارة إلى بيان وزارة الداخلية بشأن إجراءات الحجر الصحي المؤسسي على جميع القادمين إلى المملكة من الدول التي لم يُعلَّق القدوم منها، وينص التعميم على تطبيق الحجر المؤسسي على المسافرين من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة غير المحصّنين والقادمين من الدول التي لم يُعلق القدوم منها؛ على نفقتهم وستكون ضمن سعر التذكرة مع الحصول على وثيقة تأمين صحي سارية المفعول لتغطية المخاطر التي قد تنتج عن الإصابة بفيروس كورونا COVID 19.

تطبيق الحجر الصحي المؤسسي على القادمين للسعودية من دول لم يتم تعليق القدوم منها

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين، للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية. فقد تقرر تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي على جميع القادمين إلى المملكة من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها.

الفئات المستثناة من «الحجر المؤسسي».. «الداخلية» توضح الشروط

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين، للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وبناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، فقد تقرر تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي على جميع القادمين إلى المملكة من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها، وتستثنى الفئات التالية من الحجر المؤسسي، على أن تطبق عليهم الإجراءات الاحترازية التي تعتمدها وزارة الصحة:

أولًا: القادمون عبر المنافذ الجوية، وذلك للحالات التالية:

- المواطنون والمواطنات وزوجة المواطن، وزوج المواطنة، وأبناء وبنات المواطنة، والعمالة المنزلية المرافقة لأي من الفئات المذكورة.

- العمالة المنزلية غير المحصنة المرافقة لمقيم محصن.

- المحصنون.

- الوفود الرسمية.

- من يحملون تأشيرة دبلوماسية، والدبلوماسيون وعائلاتهم المقيمة معهم.

- طواقم الملاحة الجوية.

- من له علاقة بسلاسل الإمداد الصحية، حسب ما تراه وزارة الصحة.

ثانيًّا: القادمون عبر المنافذ البرية والبحرية، وذلك للحالات التالية:

- المواطنون والمواطنات وزوجة المواطن، وزوج المواطنة، وأبناء وبنات المواطنة، والعمالة المنزلية المرافقة لأي من الفئات المذكورة.

- من تظهر حالته الصحية (محصن)، ومرافقوه دون سن 18 عامًا.

- من يحملون تأشيرة دبلوماسية، والدبلوماسيون وعائلاتهم المقيمة معهم.

- طواقم السفن البحرية.

- سائقو الشاحنات ومساعدوهم من جميع المنافذ.

- من له علاقة بسلاسل الإمداد الصحية، حسب ما تراه وزارة الصحة.

- الحالات المستثناة، حسب ما تراه الجهات المعنية.

تنويه من «الجوازات السعودية» حول المدة المتبقية في «وثيقة السفر»

وجهت المديرية العامة للجوازات، نصيحة مهمة بخصوص المدة المتبقية في جواز السفر، وذلك للتأكد منها قبل السفر، وقال الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «قبل السفر تأكد من أن المدة المتبقية في جواز سفرك لا تقل عن 3 أشهر للدول العربية و6 أشهر للدول الأخرى».

توجيه من وزير الشؤون الإسلامية بخصوص خطبة عيد الفطر

وجّه وزير الشؤون الإسلامية، د. عبداللطيف آل الشيخ، جميع خطباء المملكة بحثّ المصلين في خطبة صلاة عيد الفطر هذا العام1442هـ على أخذ لقاح فيروس كورونا، وذكرت وزارة الشؤون الإسلامية- عبر تويتر- أن توجيه الوزير آل الشيخ تضمن توضيح الخطباء أن لقاح كورونا هو الطريق الأكثر تأثيرًا لتعود الحياة كما كانت ولتعود المساجد بشكل طبيعي يكون فيها المصلين متراصين محصنين، والتأكيد على الاستمرار بالعمل بالاحترازات الصحية من عدم المصافحة، والابتعاد عن التجمعات ولبس الكمامة وتطبيقها في كل وقت، خاصة في مناسبات الأعياد حتى لا نفقد أيًا من أحبابنا.

موسم الحج لعام 1442.. الوزارة: إعلان الخطط التنفيذية لاحقًا

أعلنت وزارة الحج والعمرة أن الخطط التنفيذية لإقامة شعيرة الحج لعام 1442، سيجري الإعلان عنها لاحقًا، وأكدت في الوقت نفسه، أن ما تقوم به المملكة يأتي «انطلاقًا من حرص السعودية الدائم على تمكين ضيوف بيت الله الحرام وزوار مسجد الرسول، عليه الصلاة والسلام من أداء مناسك الحج والعمرة؛ حيث تضع المملكة صحة وسلامة الإنسان أولًا».

الصحة: ارتفاع طفيف لحالات كورونا الحرجة بالمستشفيات.. وتراجع كبير للنشطة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، ارتفاع طفيف في عدد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا، لتسجل 1341 حالة، مقارنة مع أمس الأحد حيث تم تسجيل 1336 حالة، وذكرت وزارة الصحة –عبر تويتر- أن عدد الحالات النشطة شهد انخفاضًا كبيرًا؛ حيث تم تسجيل 9469 حالة، مقابل 9572 حالة تم تسجيلها أمس الأحد، كما أشارت الصحة إلى أنه تم أجراء فحوصات فيروس كورونا لـ 70822 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

شرطة الشرقية: ممنوع التجمع بالعيد.. ولا تهاون مع مخالفي الاحترازات

أكدت شرطة المنطقة الشرقية، اليوم الإثنين، أنها لن تتهاون مع مخالفي الإجراءات الاحترازية، كما دعت لعدم التجمعات خلال أيام العيد، وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية، النقيب محمد الدريهم، أن الجهات الحكومية المعنية سعت كثيرًا في صد هذه الجائحة، لكن يتبقى اهتمام المواطن والمقيم في تطبيق الإجراءات الاحترازية بحذافيرها وعدم التجمعات وتحقيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.

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