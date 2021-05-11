شكرا لقرائتكم خبر مصمم ألعاب فيديو.. وظيفة تبدو كأنها تدعو للعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعد تصميم ألعاب الفيديو من الأمور الممتعة للمتهمين بهذا المجال، وعادة ما يبدأ الأمر بفكرة، ومن ثم تترجم إلى أرض الواقع، ورغم صعوبة التخصص إلا أنه يفتح المجال لعدد من التخصصات، ويمكن أن يتخصص حاملها في وظائف عدة.

من خلال العمل في تطوير الألعاب ستشارك في إنشاء وإنتاج الألعاب لأجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الألعاب والألعاب الاجتماعية عبر الإنترنت وألعاب الأركيد والأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة والأجهزة المحمولة الأخرى.

تبدو الوظيفة وكأنها دعوة للعب دوما، خاصة لمحبي هذا النوع من الألعاب، ولكن ما المهارات التي يجب أن يمتلكها صاحب هذه الوظيفة؟ وما مهارات ومميزات هذه الوظيفة؟.

«مكة» رصدت عددا من المهارات والمسؤوليات المرتبطة مباشرة بتخصص تصميم ألعاب الفيديو والمهارات المهمة التي تحتاجها لتقديم السيرة الذاتية.

المسؤوليات

بصفتك مطور ألعاب، ستحتاج إلى:







تصميم وتطوير وتقديم أنظمة وكود عالي الجودة باستخدام لغات البرمجة.



إجراء مراجعة التعليمات البرمجية لضمان جودة التعليمات البرمجية.



اختبار الجودة بطريقة منهجية وشاملة للعثور على المشاكل أو الأخطاء وتسجيل مكان اكتشاف المشكلة بدقة.



تصحيح البرامج وحل المشكلات الفنية المعقدة التي تحدث أثناء إنتاج اللعبة.



التعاون مع أعضاء فريق تطوير الألعاب لتلبية احتياجات المشروع.



العمل عن كثب مع المصممين والفنانين وغيرهم من الموظفين المشاركين في عملية التصميم.



أداء فعال تحت الضغط والوفاء بالمواعيد النهائية لضمان اكتمال اللعبة في الوقت المحدد.



تطوير التصاميم، والتصاميم المفاهيمية الأولية للألعاب.



إنشاء نصوص اللعبة واللوحات المصورة.



إنشاء الجوانب المرئية للعبة.



استخدام برامج الرسوم المتحركة والنمذجة ثنائية الأبعاد أو ثلاثية الأبعاد.



إنتاج الميزات الصوتية للعبة، مثل أصوات الشخصيات والموسيقى والمؤثرات الصوتية.



المؤهلات:

على الرغم من أنه يمكنك أن تصبح مطور ألعاب إن كنت مهتما ومتقنا، إلا أن أصحاب العمل غالبا ما يبحثون عن درجة علمية في:







ألعاب الكمبيوتر (تطوير أو تصميم).



برمجة ألعاب الكمبيوتر.



علوم الكمبيوتر.



تكنولوجيا الألعاب.



الرياضيات.



الفيزياء.



هندسة البرمجيات.



مهارات مهمة:





القدرة التقنية، لا سيما الإلمام بمجموعة من لغات البرمجة أو حزم البرامج.



مهارات العمل الجماعي للتنسيق مع المطورين الآخرين والفرق الأخرى المشاركة في صنع لعبة.



التحفيز الذاتي والقدرة على العمل بشكل مستقل في مشاريعك الخاصة.



نهج مبتكر لحل المشاكل التقنية المعقدة.



مهارات التواصل.



المرونة في الوفاء بالمواعيد النهائية ومتطلبات العميل.



المهارات التنظيمية لإدارة وترتيب أولويات عبء العمل بفعالية.



الانتباه للتفاصيل.



نهج التفكير إلى الأمام في العمل والاستعداد لمواصلة التعلم وتطويرمهاراتك.



الحماس والمعرفة بصناعة الألعاب.



ملاحظة: المهارات المذكورة ليست الوحيدة بإمكان الإنسان أن يطور من نفسه دوما ويحمل مهارات أخرى مميزة.

أرباب العمل:

أرباب العمل هم في الأساس مطورو ألعاب أو ناشرو ألعاب، يمكن أن تكون استوديوهات التطوير مملوكة لناشرين أكبر أو شركات مستقلة.

إيجابيات الوظيفة:





بإمكانك أن تصمم اللعبة التي تحلم بها.



التخصص ممتع للغاية.



بإمكانك المساعدة في العملية التعليمية، عن طريق الألعاب التعليمية.



العمل ضمن فريق.



الوظيفة ذات رواتب جيدة.



سلبيات الوظيفة:





التخصص غير منتشر في جميع الجامعات.



توتر عال لإنتاج ألعاب جميلة.



يحتاج لبذل جهد عال للغاية.



العمل لساعات طويلة.



آلام الظهر والعين بسبب الجلوس الكثير.



يتسبب في العزلة.



سوق المنافسة عال.



الإدمان



المعايير: