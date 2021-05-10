25,672 مخالفة للاحترازات في مناطق المملكة خلال أسبوع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ عدد مخالفات الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا 25,672 مخالفة، وذلك للفترة من 20 / 9 / 1442هـ حتى 26 / 9 / 1442هـ. كما سجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ8909 مخالفات. وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن. توزيع المخالفات على المناطق: الرياض8909 مخالفات مكة المكرمة4556 مخالفة الشرقية3805 مخالفات القصيم2298 مخالفة المدينة المنورة1453 مخالفة الجوف1416 مخالفة حائل926 مخالفة تبوك658 مخالفة الحدود الشمالية 512 مخالفة الباحة476 مخالفة عسير388 مخالفة جازان176 مخالفة نجران99 مخالفة

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