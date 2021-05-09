شكرا لمتابعة خبر عن الشؤون البلدية توجه بضرورة تطبيق الاشتراطات الصحية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بضرورة تطبيق الاشتراطات الصحية من أجل الحماية من خطر انتشار فيروس كورونا

وأوضحت الوزارة أن ذلك يتم من خلال الإلتزام بالاجراءات الاحترازية والتي تتضمن استخدام تطبيق "توكلنا" وتوفير إرشادات الوقاية في المنشآت.

كما يتم توفير المعقمات وقياس الحرارة في المنشآت والأماكن العامة وتطبيق إرشادات التباعد الجسدي بملصقات أرضية.