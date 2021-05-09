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الشؤون البلدية توجه بضرورة تطبيق الاشتراطات الصحية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بضرورة تطبيق الاشتراطات الصحية من أجل الحماية من خطر انتشار فيروس .

وأوضحت الوزارة أن ذلك يتم من خلال الإلتزام بالاجراءات الاحترازية والتي تتضمن استخدام تطبيق "توكلنا" وتوفير إرشادات الوقاية في المنشآت.

كما يتم توفير المعقمات وقياس الحرارة في المنشآت والأماكن العامة وتطبيق إرشادات التباعد الجسدي بملصقات أرضية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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