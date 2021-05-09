رئيس مجلس إدارة «لجام» للرياضة: محمد بن سلمان مهندس مستقبل المملكة المشرق

رفع علي بن حمد الصقري رئيس مجلس ادارة شركة لجام للرياضة، باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات "لجام" أسمى آيات التهاني والتبريكات لسمو ولي العهد الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ،حفظه الله، وإلى جميع أفراد الشعب السعودي الكريم، وذلك بمناسبة حلول ذكرى بيعة سموه وليًّا للعهد، حفظه الله.

وقال الصقري:"لقد تزامنت ذكرى بيعة سمو ولي العهد مع مرور خمسة أعوام على رؤية المملكة 2030 والتي حفلت بإنجازات، ونجاحات ماكانت لتتحقق لولا الإشراف المباشر من سموه وبتوجيهات كريمة من لدن خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود،رعاه الله؛ حيث تحققت خلال هذه السنوات الكثير من النجاحات، والإنجازات التي كان يصبو لها الشعب السعودي، والذي بدوره ضرب مثلًا رائعًا في الالتفاف، والتلاحم مع قادته".

وأكد أن مملكتنا الحبيبة تعيش حاليا في قمة تقدمها، وازدهارها، وذلك بفضل الله، ثم بفضل حكمة قادتنا، وحسن إدارتهم للبلاد التي ننعم فيها بالأمن، والاستقرار، أما على مستوى التنمية فنشهد كل فترة تدشين عديد من المشاريع العملاقة التي ترفع من مكانة المملكة، وتزيد من تلاحم الشعب مع قادته، مضيفًا أن رؤية المملكة أعادت هيكلة اقتصادنا الوطني، ووضعته في المسار الصحيح، وقد أنجز سمو ولي العهد ما وعد به الشعب السعودي، وما زالت برامج وخطط، ومستهدفات الرؤية تسير من إنجاز إلى إنجاز، في خطوات تاريخية لم تشهدها المملكة من قبل.

وختم علي الصقري تصريحه، مؤكدًا أن كل مواطن أصبح يشعر بمدى الفخر، والاعتزاز، بانتمائه لهذا الديار الطاهرة المقدسة؛ حيث يحق لنا أن نقول بكل صدق، وأمانة أن سمو ولي العهد، حفظه الله، هو مهندس مستقبل المملكة، وباني مستقبلها المشرق الزاهر.