الهلال الأحمر بالمدينة يستقبل 17 ألف مكالمة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبلت عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خلال العشرين يوما الأولى من رمضان الحالي 17387 مكالمة، نتج عنها 2649 حالة إسعافية باشرتها الفرق الإسعافية، وتم نقل 1603 حالات إسعافية. وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة خالد السهلي أن الساعات التطوعية المنجزة من قبل متطوعي الهيئة ومتطوعاتها بلغت 19460 ساعة، حيث تمت مباشرة 1088 حالة، ونقل 123 حالة لفرق العنايات الطبية المتمركزة في ساحات المسجد النبوي الشريف أو المراكز الصحية المحيطة بالمسجد النبوي، إضافة للتعامل مع 965 حالة دون الحاجة لنقلها، حيث يتم تقديم الخدمة الإسعافية للحالة في موقعها.



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