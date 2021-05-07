400 يوم لكورونا في المملكة.. كيف بدأت وأين وصلت؟

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منع التجول وقيود الأنشطة
6 أبريل 2020
منع التجول على مدار 24 ساعة ومنع الدخول إلى بعض المدن والخروج منها إلا للمستثنين، وهي:
الرياض، تبوك، الدمام، الظهران، الهفوف، جدة، الطائف، الخبر، القطيف
-26 أبريل 2020
رفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة مع الإبقاء عليه في مكه والأحياء المعزولة مسبقا
-22 مايو 2020
منع تجول كلي حتى رابع أيام عيد الفطر
-21 يونيو 2020
رفع منع التجول بشكل كامل في جميع المناطق وعودة الأنشطة مع التقيد بإجراءات احترازية صارمة
- 3 فبراير 2021
إيقاف المناسبات والأنشطة الترفيهية وتقديم طلبات المطاعم والمقاهي بالداخل، وإغلاق دور السينما وتقييد التجمعات بما لا يزيد على 20 شخصا
-7 مارس 2021
عودة تقديم الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وفتح السينما مع استمرار تقييد التجمعات بـ 20 شخصا كحد أقصى
اللقاح في السعودية
- 15 ديسمبر 2020
وزارة الصحة تعلن بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا عبر تطبيق صحتي
- 17 ديسمبر 2020
مواطن ومواطنة ووزير الصحة يدشنون حملة التلقيح في الرياض
24 ديسمبر 2020
تدشين مركز لقاحات كورونا في جدة
25 ديسمبر 2020
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا
-28 ديسمبر 2020
تدشين أول مركز للقاحات في المنطقة الشرقية
-8 يناير 2021
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا
-18 فبراير 2021
الهيئة العامة للغذاء والدواء تجيز لقاح أكسفورد - أسترازينيكا
-7 مارس 2021
إعطاء 1.3 مليون جرعة من لقاح كورونا
- 6 مايو 2021
إعطاء 10 ملايين جرعة من لقاح كورونا
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