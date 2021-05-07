شكرا لقرائتكم خبر 400 يوم لكورونا في المملكة.. كيف بدأت وأين وصلت؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبل نحو 400 يوم بدأت جائحة كورونا في السعودية وذلك بتسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في 2 مارس 2020، ونجحت المملكة في تقليص حجم هذه الجائحة بنشر التوعية وإيجاد حلول تمكن من التعايش قدر الإمكان مع الأزمة، وتطبيق العقوبات على مخالفي إجراءات الوقاية من المؤسسات والأفراد، وصولا إلى إعطاء أكثر من 10 ملايين جرعة من لقاح كورونا.

منع التجول وقيود الأنشطة

6 أبريل 202‪0

منع التجول على مدار 24 ساعة ومنع الدخول إلى بعض المدن والخروج منها إلا للمستثنين، وهي:

الرياض، تبوك، الدمام، الظهران، الهفوف، جدة، الطائف، الخبر، القطيف

-26 أبريل 202‪0

رفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة مع الإبقاء عليه في مكه والأحياء المعزولة مسبقا

-22 مايو 202‪0

منع تجول كلي حتى رابع أيام عيد الفطر

-21 يونيو 202‪0

رفع منع التجول بشكل كامل في جميع المناطق وعودة الأنشطة مع التقيد بإجراءات احترازية صارمة

- 3 فبراير 202‪1

إيقاف المناسبات والأنشطة الترفيهية وتقديم طلبات المطاعم والمقاهي بالداخل، وإغلاق دور السينما وتقييد التجمعات بما لا يزيد على 20 شخصا

-7 مارس 202‪1

عودة تقديم الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وفتح السينما مع استمرار تقييد التجمعات بـ 20 شخصا كحد أقصى

اللقاح في السعودية

- 15 ديسمبر 202‪0

وزارة الصحة تعلن بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا عبر تطبيق صحتي

- 17 ديسمبر 2020‪

مواطن ومواطنة ووزير الصحة يدشنون حملة التلقيح في الرياض

24 ديسمبر 202‪0

تدشين مركز لقاحات كورونا في جدة

25 ديسمبر 202‪0

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

-28 ديسمبر 202‪0

تدشين أول مركز للقاحات في المنطقة الشرقية

-8 يناير 202‪1

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

-18 فبراير 202‪1

الهيئة العامة للغذاء والدواء تجيز لقاح أكسفورد - أسترازينيكا

-7 مارس 202‪1

إعطاء 1.3 مليون جرعة من لقاح كورونا

- 6 مايو 202‪1

إعطاء 10 ملايين جرعة من لقاح كورونا