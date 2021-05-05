أخبار السعودية اليوم.. سفارة السعودية بجاكرتا: إندونيسيا تحدد 4 شروط لدخول أراضيها.. و«أم زياد» تتنازل عن الحق الخاص في قضية «التنمر»

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الأربعاء، حيث كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1016 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، و900 حالة تعافٍ، خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 422316، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 405607، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 7018 حالة، وإلى التفاصيل:

«أم زياد».. بائعة الخضار تتنازل عن الحق الخاص في قضية «التنمر»

كشفت وسائل إعلام عن أن بائعة الخضار المعروفة بأم زياد قد وثقت تنازلها عن حقها الخاص رسميًّا في مركز شرطة شرق الدمام، ولا تزال معاملتها مسار بحث في النيابة العامة، وذلك بعد تصويرها والتشهير بها والتنمر عليها على وسائل التواصل الاجتماعي، وكانت الشرطة قد استدعت الرجل الذي صور بائعة الخضار قبل يومين، ممطرًا إياها بوابل من الأسئلة، وتم إيقافه على ذمة التحقيق.

«النيابة العامة»: انتحال هوية الغير عبر «توكلنا واعتمرنا» يُعرض صاحبه للمساءلة الجزائية

وجهت النيابة العامة تحذيرًا من تعمد مشاركة الغير البيانات الشخصية في التطبيقات الصادرة عن الجهات الرسمية المخصصة للتعريف بالهوية، وما تحظى به من خدمات، كتطبيقَي "توكلنا واعتمرنا"، والتواطؤ على انتحال صفة الغير في هذا الشأن؛ للانتفاع بما تتيحه من خدمات، مؤكدًا أن ذلك يُعدُّ موجبًا للمساءلة الجزائية.

بالفيديو.. خبير أرصاد يتوقع رؤية سهلة لهلال شوال.. وأول أيام العيد فلكيًا

توقع المهتم بالأحوال الجوية أبو عبدالرحمن الحربش الصخري أن تكون رؤية هلال شوال سهلة في مواقع الرصد، مشيرًا إلى أنّه سيمكث بعد غروب شمس الأربعاء نحو ٣٥ دقيقة، وبذلك يكون الخميس 13 مايو أول أيام عيد الفطر المبارك وفقًا للحسابات الفلكية، وأعاد الصخري تغريدته التي أورد فيها نقاطًا فلكية حول هلال شوال وعيد الفطر عبر حسابه على موقع «تويتر» قائلاً: «يغرب جرم القمر قبل الشمس مغرب الثلاثاء ٢٩ رمضان/١١ مايو وعليه سيتم رمضان ٣٠ يومًا بإذن الله".

بالأسماء والصور.. وزير الداخلية يوجِّه بمنح نوط الحج لـ11 منسوبًا بـ«أم القرى»

وجَّه وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، بمنح نوط الحج لـ11 منسوبًا من أعضاء هيئة التدريس والموظفين، وكذلك الطلاب بجامعة أم القرى، نظير إسهاماتهم الفاعلة ضمن الفريق التنسيقيِّ للجهود التطوعيَّة خلال موسم حج 1441هـ الاستثنائيِّ؛ لتحسين خطة الحج العامة وتفعيلها؛ بإشراف من المديرية العامة للدفاع المدني.

سفارة السعودية بجاكرتا: إندونيسيا تحدد 4 شروط لدخول أراضيها

أوضحت سفارة المملكة في إندونيسيا أنّ أنظمة إدارة الجوازات والهجرة الإندونيسية تتطلب وجود تأشيرة مسبقة الدخول أراضيها، وذلك من خلال التقديم الإلكتروني عن طريق سفارة إندونيسيا في الرياض أو القنصلية العامة في جدة، مشيرة إلى أن هناك 4 شروط لدخول الأجانب إلى أراضيها بينها تطبيق حجر صحي إلزامي لمدة 5 أيام في أحد الفنادق المعتمدة من السلطات الإندونيسية.

وزارة الموارد البشرية: لا يوجد وقت محدد لصرف «المساعدة المقطوعة»

جدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التذكير بإمكانية متابعة حالة الطلب للمساعدة المقطوعة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية على موقع «تويتر»: «في حال تم التقديم على المساعدة المقطوعة وحالة الطلب مراجع تحت الدراسة، لا بد من الانتظار الصرف آلي، ولا يوجد وقت محدد للصرف».

«الأحوال المدنية»: الخدمات الإلكترونية مستمرة خلال إجازة عيد الفطر

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية استمرار تقديم خدماتها الإلكترونية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لهذا العام 1442هـ عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية «أبشر» وإيصال الوثائق الصادرة عبر العنوان الوطني للمواطنين من خلال البريد السعودي، وأوضحت أن مراكز طباعة الوثائق في جميع مناطق المملكة التي يبلغ عددها 13 مركزًا ستواصل عملها خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، مبينةً أن إجازة عيد الفطر المبارك لا تحتسب من المدد المحددة للتبليغ عن الواقعات المدنية للمواطنين والمقيمين، التي تستوجب دفع الغرامات المالية.

«التأمينات»: 3 ضوابط لتعديل أجر المشترك شهريًا عبر صاحب العمل

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات أنه بإمكان صاحب العمل تعديل أجر المشترك خلال أشهر السنة، موضحة أن الضوابط تتمثل في أن تكون أجور المنشأة قد تم تحديثها بداية السنة وأن التعديل متاح للشهر الذي يتم فيه تقديم الطلب، كما يمكن إجراء التعديل للمشتركين مجتمعين أو منفردين لمرة واحدة في الشهر كحد أقصى.

للحد من العدوى.. وزارة الصحة تبدأ الحملة التوعوية لتطهير الأيدي

تنفذ وزارة الصحة اليوم الأربعاء، حملتها التوعوية لتطهير الأيدي، تحت شعار "ثواني تحمي حياتك - اغسل يديك" بهدف رفع نسبة الالتزام بتطهير الأيدي، في المنشآت الصحية بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، سعيًا للحد من نسبة انتقال العدوى في المنشآت الصحية وبالأخص عدوى الأمراض التنفسية، وتتضمن الحملة التي تقام للعام السادس على التوالي "تدريب الممارسين الصحيين، وإنشاء قنوات توعوية وتثقيفية للمجتمع حول الطرق الصحيحة الخاصة بتطهير الأيدي وغيرها من الأنشطة".

طقس 23 رمضان.. أمطار رعدية على 4 مناطق تستمر حتى الثامنة مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء -الموافق 23 رمضان- إلى هطول أمطار رعدية، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، على مناطق (عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة) خلال الساعات المقبلة، مشيرًا إلى أنها تستمر حتى الثامنة مساءً، وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» أنّ التنبيه في منطقة عسير يشمل (أبها – أحد رفيدة - النماص - بارق – بلقرن - تنومة - خميس مشيط - رجال المع – سراة عبيدد - محايل)، مشيرًا إلى أنّ الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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