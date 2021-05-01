الكشف عن حقيقة إنهيار أسعار العقارات

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علق أ. خالد شاكر المُبيّض حول إنتشار مقطع صوتي بعنوان ???? عاجل اعتباراً من ١٤٤٢/١٠/١٥ سيكون التثمين العقاري في حده الأعلى (مليون ومائين ألف ريال ) عن طريق شركة تثمين حكومية برسوم تعود لخزينة الدولة)

حيث أوضح قائلاً بأن هذا المقطع إنتشر كالنار في الهشيم في قروبات الواتساب و أوضح أن الموضوع يوجد به كمية لغط و معلومات خاطئة ودس السم في العسل بغرض إيهام المتلقي و إقناعه بوجهة نظر إنهيار أسعار المنازل بإستخدام مصطلحات شبه إقتصادية ليضفي على الرأي صبغة تحليل اقتصادي ، الموضوع وما به انه قام الصندوق العقاري بعمل إجراءات لحوكمة عملية التقييم العقاري الخاص ببرنامجي تمويل الإسكان المدعوم و برنامج البناء الذاتي حيث سيقوم الصندوق بعملية التقييم من خلال مقيم معتمد من القطاع الخاص وتقييم مراحل البناء من خلال مهندسين حيث تهدف لتعزيز الشفافية و أيضاً سن تشريعات تخص تطبيق كود البناء السعودي و تطبيق الإستدامة و جودة البناء لضمان أفضل جودة للمنازل الخاصة ببرنامج البناء الذاتي و أما التمويل فسيبقى بنفس الشروط السابقة و من خلال البنوك و لكن عملية التقييم و رقابة البناء سيتولاها الصندوق العقاري حيث سيتولى الرقابة و التقييم عبر شراكات مع متخصصين و مهنيين من القطاع الخاص و لم يعلن عن تأسيس شركة يملكها ليقوم بالعمل بنفسه كما ذكر بالمقطع ، والأهم أن تلك الإجراءات ليس لها أي علاقة في تخفيض قيمة الوحدات السكنية أو إنهيار أسعار العقارات فالهدف أن الصندوق العقاري يهدف إلى تعزيز الحوكمة وتطبيق كود البناء في برامج التمويل العقاري لصالح المواطن وصالح البنك لرفع مستوى وجودة العملية التمولية.

