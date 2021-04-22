شكرا لمتابعة خبر عن التشهير بمنشأة عطارة باعت مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية في القنفذة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة التجارة عن التشهير بصاحب منشأة للعطارة بمحافظة القنفذة؛ وذلك بعد صدور حُكم قضائي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، وثبوت تورُّط المنشأة التابعة له في بيع مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية.

وعرضت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بجدة متضمنًا غرامة مالية، وإغلاق المنشأة لمدة شهر، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتَيْن على نفقة المخالِف.

وأكدت وزارة "التجارة" على حرصها واهتمامها بحماية المستهلكين، وتطبيق العقوبات النظامية على مخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، وينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانها.