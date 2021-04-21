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تمكّن مراقبو أمانة منطقة الرياض، أمس (الثلاثاء)، من ضبط مجموعة من العمالة الوافدة حوّلوا منزلين شعبيين آيلين للسقوط إلى معمل لخياطة الحقائب. وأظهر مقطع فيديو نشرته الأمانة لحظة مداهمة الموقع الذي تستخدمه العمالة مسكنا لها، حيث جرى رصد الماكينات والأقمشة والخامات المستخدمة في صناعة الحقائب. كما تجوّل مراقبو الأمانة داخل الموقع، حيث تبيّن أنه على وشك الانهيار والسقوط، وعليه تم ضبط العمالة المخالفة، تمهيداً لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم. Source akhbaar24.argaam





كانت هذه تفاصيل خبر ضبط وافدين حوّلوا منزلين شعبيين آيلين للسقوط إلى معمل لخياطة الحقائب بالرياض (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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