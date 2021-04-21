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تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري، أمس (الثلاثاء)، مع المناشدات التي انطلقت خلال الساعات الماضية بإنقاذ فتاة من التعنيف الذي تتعرض له من قبل والديها وشقيقها.
وجاء تفاعل المركز بعدما تداول المغردون وسما بعنوان “ساعدوا المعنفة مضاوي”، ونشروا معه مقطع فيديو لآثار ضـرب على جسد الفتاة المعنفة، فضلا عن رسائل ادعت فيها الفتاة أن والدها ووالدتها وشقيقها قاموا بضربها.
وناشدت الفتاة في رسائلها بسرعة إنقاذها، مضيفة أنها قد تُقدم على الانتحار، فيما أكد مركز بلاغات العنف الأسري أنه جارٍ التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر فتاة تتعرض للتعنيف على يد والديها وشقيقها.. و”العنف الأسري” يتفاعل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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