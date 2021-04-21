مايكروسوفت تطور متجر ويندوز جديد

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تشير الأنباء إلى أن شركة مايكروسوفت تعمل على إصلاح شامل لمتجر التطبيقات لنظام التشغيل ويندوز.

وتخطط عملاقة البرمجيات لإصدار المتجر المحدث في وقت لاحق من هذا العام، الذي يكون أكثر انفتاحًا على جميع أنواع التطبيقات والألعاب.

وقد يمهد هذا الطريق للمطورين ليتمكنوا من إرسال أي تطبيق ويندوز إلى المتجر، بما في ذلك المتصفحات، مثل: كروم أو فايرفوكس، وحتى السماح لمنصات التجارة الخارجية في التطبيقات.

ويمثل هذا تحولًا كبيرًا لمتجر تطبيقات ويندوز إذا أجرت مايكروسوفت هذا الإصلاح المشاع في وقت لاحق من هذا العام.

ويتطلب متجر ويندوز في الوقت الحالي من المطورين حزم تطبيقات win32 على هيئة MSIX واستخدام آليات التحديث والمنصات التجارية الخاصة بشركة مايكروسوفت.

ويشار إلى أن مايكروسوفت قد تسمح للمطورين بإرسال حزم EXE أو MSI القياسية إلى المتجر، ويمكن إدارة التحديثات من خلال شبكة توصيل المحتوى الخاصة بالمطور CDN.

ويؤدي مثل هذا التغيير إلى فتح متجر ويندوز للعديد من التطبيقات، بما في ذلك التطبيقات الشائعة، مثل مجموعة Adobe Creative Cloud للتطبيقات الإنتاجية، وحتى المتصفحات المنافسة، مثل: فايرفوكس وكروم.

وأطلقت مايكروسوفت في العام الماضي مدير الحزم المجاني والمفتوح المصدر Windows Package Manager، وسرعان ما أصبح خيارًا لمئات التطبيقات المفقودة من المتجر في الوقت الحالي.

ولا توجد تطبيقات، مثل: Steam و WinRAR و Zoom، في متجر ويندوز في الوقت الحالي، لكنها متاحة من خلال Windows Package Manager.

ومن المحتمل أن يدمج الإصلاح الشامل الذي تعمل عليه مايكروسوفت عمل الشركة مع Windows Package Manager للتحقق من التطبيقات وإدراجها في المتجر.

وتستخدم مايكروسوفت حاليًا عددًا من الطرق للتحقق من صحة حزم تطبيقات Windows Package Manager، بما في ذلك المسح باستخدام تقنية SmartScreen والتحليل الثابت والتحقق من صحة تجزئة SHA256.

وفي حال سمحت الشركة لمنصات التجارة الخارجية، فإن ذلك يعني أنها لن تأخذ جزءًا من المطورين الذين يستخدمون أنظمة الشراء داخل التطبيق الخاصة بهم.

وظهر متجر ويندوز في الأصل في Windows 8 كجزء من حملة مايكروسوفت الكبيرة لحث المطورين على إنشاء تطبيقات UWP تعمل عبر الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الحواسيب وحتى منصات إكس بوكس.

وانهارت هذه الحملة مع نهاية نظام التشغيل ويندوز فون، وسمحت مايكروسوفت للمطورين بإحضار ألعاب Win32 الأصلية الكاملة إلى المتجر منذ ما يقرب من عامين.

وظل المطورون يطالبون بهذه التغييرات في المتجر لسنوات لتسهيل إدخال التطبيقات وصيانتها وتحديثها.

ويقال: إن مايكروسوفت تخطط لجلب العديد من تطبيقاتها إلى المتجر الجديد، بما في ذلك Teams و Office و Edge و Visual Studio.

ويُشاع أن المتجر الجديد سيكون جزءًا من الإصلاح الشامل لنظام التشغيل ويندوز المخطط له في وقت لاحق من هذا العام.

ووصفت مايكروسوفت هذا سابقًا بأنه تجديد مرئي شامل لنظام ويندوز، الذي يجب أن يشهد إصلاحًا شاملاً لقائمة ابدأ، ومستكشف الملفات، والتطبيقات المضمنة، وغير ذلك الكثير.

Source aitnews

