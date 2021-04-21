السعودية اليوم / الهند تسجل 295 ألف إصابة و2023 وفاة جديدة بـ "كورونا"



نيودلهي 09 رمضان 1442 هـ الموافق 21 أبريل 2021 م واس

سجلت الهند 295 ألفا و41 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت بيانات صادرة عن وزارة الصحة الهندية أنه تم تسجيل 2023 وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 182 ألفا و553 شخصا.

// انتهى //

09:36ت م

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نيودلهي 09 رمضان 1442 هـ الموافق 21 أبريل 2021 م واسسجلت الهند 295 ألفا و41 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 15.6 مليون حالة .وذكرت بيانات صادرة عن وزارة الصحة الهندية أنه تم تسجيل 2023 وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 182 ألفا و553 شخصا.// انتهى //09:36ت م0039

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